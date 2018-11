Reggio Calabria: all’Hospice la Giornata Nazionale delle Cure Palliative

8 novembre 2018 10:45

Reggio Calabria: con l’Estate di San Martino, all’Hospice “Via delle stelle” si festeggia la Giornata Nazionale delle Cure Palliative

Ogni 11 Novembre, in corrispondenza con l’Estate di San Martino, all’Hospice “Via delle stelle” si festeggia la Giornata Nazionale delle Cure Palliative. Quest’anno, per ricordare la leggenda di Martino – giovane soldato di Pannoia che più di 1500 anni fa’ offrì, ad un uomo sfinito dalla stanchezza e dal freddo, metà del proprio mantello, tagliandolo con la spada – SABATO 10 NOVEMBRE sarà organizzata in Hospice la presentazione del libro dal titolo “Poesie dell’anima” di Sergio L. Siclari.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle proposte di “SpazioCultura…la Cultura che cura”, coordinato dalla Psicologa Francesca Arvino, che la Fondazione VdS ormai da tre anni pone in essere per garantire la dignità e la migliore qualità di vita alle persone fragili ed ai loro familiari in una fase particolarmente delicata e complessa del loro percorso di vita.

A partire dalle ore 10:00, nella sala polifunzionale della struttura, l’autore Sergio L. Siclari – a colloquio con il giornalista Francesco Tiziano, penna nota de La Gazzetta del Sud – incontrerà il dott. Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della fondazione “Via delle Stelle”; l’Assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di RC, dssa Irene Calabrò; l’attrice Irene Polimeni ed il dr Pasquale Borruto che leggeranno alcune poesie tratte dal libro, mentre verranno eseguite melodie musicali dal vivo dalla famiglia di musicisti Siclari, con il Maestro d’orchestra Dario Siclari, l’arpista Cristina Caridi e le loro prodigiose figlie Chiara e Martina.

A conclusione seguirà il consueto momento di convivialità a cura dei Volontari impegnati nel servizio di CP in Hospice, che ci sostengono quotidianamente in tutte le attività del “fare” e dello “stare”.

Il ricavato della vendita dei libri verrà devoluto alla Fondazione a sostegno dei servizi di cure palliative.

Il Presidente della Fondazione dr Trapani Lombardo, la Direzione Sanitaria, l’Equipe assistenziale e tutti i Dipendenti Vi aspettano!