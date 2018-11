Reggio Calabria, Giuseppe non c’è l’ha fatta: morto il 39enne affetto da leucemia mieloide acuta

28 novembre 2018 15:46

Reggio Calabria, la triste storia di Giuseppe che da luglio 2017 aveva scoperto di essere affetto da leucemia mieloide acuta

Giuseppe, giovane di 39 anni di Reggio Calabria, affetto da leucemia mieloide acuta, è morto questa notte dopo una lunga battaglia con grande forza e coraggio, il triste annuncio arriva dai social, da amici e parenti a cui Giuseppe ha lasciato un vuoto incolmabile. Giuseppe ha combattuto questa sua battaglia con grande forza e coraggio, aggrappato alla vita con una gran voglia di vivere e per lui, ogni giorno valeva la pena di essere vissuto a pieno e tutto ciò che esisteva al mondo era una meraviglia solo per il fatto stesso di esistere.

Giuseppe nel luglio 2017 ha scoperto di essere affetto da questa terribile malattia, leucemia mieloide acuta, è stato subito ricoverato presso l’Ospedale di Bergamo “Papa Giovanni XXIII” per essere sottoposto a chemioterapia per fare regredire la malattia che si era presentata in tutta la sua gravità.