Reggio Calabria: l’importanza dell’educazione, prevenzione e riabilitazione al centro della Giornata dell’Udito 2018

27 novembre 2018 11:04

“Il valore della solidarietà è un caratteristico e fondamentale principio da sempre presente e vitale nell’Associazione DLF di Reggio Calabria che il Presidente ha voluto ancor più presente e vicino alle famiglie dei soci”. Lo afferma in una nota il Presidente del DLF Francesco De Marco.

“Giorno 29 Novembre a partire dalle ore 9,00 il DLF di Reggio Calabria organizza la giornata di diagnosi e prevenzione, con l’obiettivo di informare sui rischi connessi alla perdita dell’udito da rumore e sensibilizzare sulla necessità di fare prevenzione. Il Presidente Francesco De Marco, sottolinea che questa iniziativa, ha come obiettivo principale quello “di attivare un’azione di prevenzione” attraverso la partecipazione di tutti i soci del DLF, che potranno usufruire di un controllo gratuito presso la Sede Sociale di Via Caprera 2/c. E’ previsto, inoltre, anche un concreto impegno in collaborazione con l’equipe medica, nell’attuazione di una campagna di sensibilizzazione che partirà da tutti gli impianti Ferroviari dell’Ex compartimento di Reggio Calabria”.