Reggio Calabria: l’ANPI al fianco dei giornalisti reggini a difesa della libertà di stampa

13 novembre 2018 20:34

L’ANPI di Reggio Calabria ha partecipato questa mattina all’iniziativa dei giornalisti reggini, che si sono dati appuntamento in Piazza Italia davanti alla Prefettura

L’ANPI di Reggio Calabria ha partecipato questa mattina all’iniziativa dei giornalisti reggini, che si sono dati appuntamento in Piazza Italia davanti alla Prefettura per manifestare contro le recenti gravi affermazioni del Ministro Di Maio nei confronti dei giornalisti “rei” di esprimere le loro libere opinioni ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione. Il Presidente dell’ANPI ha affermato: “oggi siamo al fianco dei giornalisti reggini, a difesa della libertà di stampa, in un periodo in cui molti giornalisti sono minacciati o addirittura uccisi nei paesi in cui non esiste libertà e democrazia. Oggi, nel richiamare la nostra bella COSTITUZIONE, nata dall’antifascismo, dalla Resistenza e dall’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale (donne comprese, per la prima volta nella storia d’Italia) dopo la sconfitta del fascismo, l’ANPI sottolinea che la nostra Carta Costituzionale deve essere applicata e realizzata. Oggi, martedì 13 novembre 2018, ricordo a tutte/i gli articoli 21 e 54: