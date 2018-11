Reggio Calabria: conferenza stampa di Forza Italia sulla Legge di Bilancio 2018

24 novembre 2018 17:46

Reggio Calabria: in occasione della discussione in Aula alla Camera dei Deputati del testo di Legge di Bilancio 2018 è convocata una conferenza stampa per domani presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia

In occasione della discussione in Aula alla Camera dei Deputati del testo di Legge di Bilancio 2018, che il governo si appresta ad approvare con mille difficoltà, è convocata una conferenza stampa per domani, domenica 25 novembre p.v. presso la nuova sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, sita in via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale della Calabria). Saranno presenti i parlamentari, On. Francesco Cannizzaro, il Sen. Marco Siclari, il Consigliere Regionale Giuseppe Pedà, il capogruppo di Forza Italia alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Domenico Giannetta, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Avv. Mary Caracciolo. L’inizio della conferenza è previsto per le ore 11.00.