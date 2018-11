Reggio Calabria: la Fidapa Morgana inaugura lo sportello donna

23 novembre 2018 15:31

Reggio Calabria: la Fidapa Morgan inaugurerà lo “Sportello Donna” centro di ascolto, informazione, assistenza ed accompagnamento

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la

Fidapa RC Morgana, presieduta per il biennio dall’Avv. Tiziana Tiziano, inaugurerà lo “Sportello Donna” centro di ascolto, informazione, assistenza ed accompagnamento nato sulla base di un progetto elaborato dalla referente Commissione Legislazione per il biennio 2015-2017 Avv. Manuela Porpiglia, e poi sviluppato nel biennio successivo dalle socie della sezione che hanno messo a disposizione le loro professionalità per fornire servizi e cogliere bisogni ed esigenze delle donne del territorio. “Sportello Donna” ha sede presso i locali del Caf Patronato INPAL di Reggio Calabria, sito in via Santa Caterina n. 14. Interverranno all’inaugurazione l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Nucera e la referente Commissione Legislazione per il biennio Avv. Maria Gabriella Porpiglia. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare.