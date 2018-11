Reggio Calabria: all’IC “Radice-Alighieri” di Catona la seconda edizione della festa degli alberi

19 novembre 2018 12:04

Reggio Calabria: all’I.C. “Radice-Alighieri” di Catona è in programma la seconda edizione della festa degli alberi 2018

All’I.C. “Radice-Alighieri” di Catona è in programma la seconda edizione della festa degli alberi 2018. L’evento risulta inserito nell’ambito del progetto: “L’ambiente per crescere: sviluppo sostenibile, tutela, rispetto e valorizzazione” attivato presso l’istituto proponente in partenariato con Parco Nazionale dell’Aspromonte, Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia, Calabria Verde, Legambiente, Carabinieri Forestali, Reparto Biodiversità di Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, con la finalità di ampliare l’offerta formativa e sensibilizzare la comunità apprendente sui temi dell’ambiente e della sua conservazione.