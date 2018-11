5 novembre 2018 10:42

Maltempo Reggio Calabria: disservizi idrici con possibile erogazione di acqua intorbidita nella zona Nord della città nelle abitazioni dei quartieri di Tremulini, via Cardinale Portanova e zone adiacenti

A causa della piena del Torrente Calopinace, che ha invaso le sorgive a monte dell’area urbana di Reggio Calabria, si stanno verificando in queste ore disservizi idrici con possibile erogazione di acqua intorbidita nelle abitazioni dei quartieri di Tremulini, via Cardinale Portanova e zone adiacenti. Il Delegato al sistema idrico integrato, Paolo Brunetti, informa che i tecnici sono già al lavoro da ieri per ripristinare il disservizio, che non è in alcun modo riconducibile all’erogazione dell’acqua dello schema idrico della Diga del Menta. Entro la giornata di oggi l’anomalia sarà eliminata.