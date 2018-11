A Reggio Calabria il colloquio “Tradizione e divenire del diritto penale”

27 novembre 2018 19:41

“Tradizione e “divenire” del diritto penale” è il tema del colloquio che si svolgerà in occasione della presentazione del manuale “Le strutture del diritto penale” del professore Antonio Fiorella. Professore di prima fascia dal 1986. Nel 1995 diventa professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, presso la quale ha insegnato anche Cooperazione internazionale in materia penale e tenuto i corsi di Diritto penale comparato e di Diritto penale commerciale. Fiorella è stato dal 2008 fino ad ottobre professore ordinario di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma dal 2008. E’ stato docente di Diritto penale commerciale presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma; è inoltre docente di Cooperazione internazionale in materia penale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma. E’ componente del comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. E’ stato, dal 2005 al 2008, componente del Comitato Scientifico del C.S.M. Ha, inoltre, partecipato a numerose Commissioni Ministeriali di riforma del codice penale. L’incontro si terrà il 30 novembre alle ore 15:00 presso l’Aula “L. Quaroni” dell’Università Mediterranea. Porteranno i saluti, Santo Marcello Zimbone Magnifico Rettore Università Mediterranea, Massimiliano Ferrara Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Università Mediterranea, il sindaco Giuseppe Falcomatà, Luciano Gerardis presidente Corte di Appello di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena Presidente Tribunale Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri Procuratore Repubblica Reggio Calabria e Iside Russo Presidente Corte di Appello Salerno. L’introduzione sarà di Nico D’Ascola, professore ordinario di diritto penale all’Università Mediterranea. All’incontro interverranno, Roberto Borgogno Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Angelo Carmona Università “LUISS” di Roma, Mauro Catenacci Università degli Studi “Roma Tre”, Adelmo Manna Università degli Studi di Foggia, Massimiliano Masucci Università degli Studi “Roma Tre”, Nicola Selvaggi Università Mediterranea di Reggio Calabria e Andrea Sereni Università degli Studi di Perugia. Le conclusioni saranno del professore Antonio Fiorella.