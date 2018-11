11 novembre 2018 16:46

Il 13-14-15 dicembre si terrà a Reggio Calabria il Corso di jihadismo e sicurezza nazionale

Si terrà a Reggio Calabria, nella prima quindicina del mese di dicembre, un’attività didattico/formativa rivolta a tutto il personale dell’ Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale in materia terrorismo. L’attività rientra nella tipologia dei “corsi potenzialmente significativi” ed è rispondente ai criteri previsti dalla vigente normativa per la trascrizione a matricola. Il tema proposto per l’ attività in oggetto, è “ JIHAD E SICUREZZA NAZIONALE”, ovverosia un criterio d’approccio che si ritiene correttamente strutturato per affrontare temi d’estrema attualità, focalizzando gli aspetti scatenanti il conflitto asimmetrico in corso oramai da anni e originato sia dal processo di radicalizzazione/estremizzazione del così detto Islam-politico, con gli inevitabili risvolti in materia di terrorismo, sia da fattori antropologici e psicologici che si celano dietro l’insieme dei comportamenti immediatamente apparenti. Il corso sarà in grado di coniugare gli aspetti antropologici, religiosi, geopolitici e storici con quelli psicologici, cioè quell’insieme di condizioni individuali e collettive che conferiscono rilevanza alle scelte di adesione ai gruppi jihadisti e terroristi, fino all’interpretazione delle opzioni estreme in ambito terroristico.