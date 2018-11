Reggio Calabria: all’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua riparte il corso di inglese

23 novembre 2018 11:12

Reggio Calabria: riparte anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua il corso di inglese Helen Doron English per Large Group

Riparte anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua di Reggio Calabria il corso di inglese Helen Doron English per Large Group. Vista l’esperienza positiva dello scorso anno oltreché l’ulteriore conferma dei benefici del Metodo Helen Doron, leader mondiale nel settore EFL, il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Mariantonia Puntillo, consapevole che l’apprendimento di una L2 in età precoce dona oltre che un’apertura mentale, una chiave per il mondo e per un futuro di successo dei piccoli studenti, rinnova la collaborazione con la Scuola Helen Doron English Reggio Calabria Sud. La Scuola Helen Doron Reggio Calabria, unica sul territorio reggino e calabrese, propone programmi didattici all’avanguardia, tecniche innovative ed insegnanti con una formazione specialistica e certificata Helen Doron. La metodologia didattica è stata sviluppata da esperti nell’insegnamento della lingua inglese: i giochi, la musica, il movimento, il rinforzo positivo, video animati, props e soprattutto il divertimento anima la Helen Doron English Lesson. Il metodo riesce a creare un ambiente stimolante che promuove la crescita mimando il processo naturale di apprendimento proprio di una lingua madre. I bambini sono felici, in classe si parla unicamente in inglese, e tutti indistintamente partecipano alle attività proposte. Le lezioni divertenti, dinamiche e vivaci stimolano il benessere emotivo, fisico e intellettuale degli studenti e massimizzano l’amore che lo studente ha nell’imparare e la sua naturale tendenza ad assorbire le lingue. Oggi più che mai

è necessario regalare ai propri figli / studenti la padronanza di una lingua così importante come l’inglese è un atto dovuto, farlo sin da piccolo ha un valore inestimabile.