5 novembre 2018 18:03

Reggio Calabria: la Mediterranea organizza un incontro con gli Enti Territoriali e le Parti Sociali, per illustrare gli attuali percorsi formativi al fine di favorire l’adozione di comportamenti coerenti con le esigenze del territorio e di garantire un nuovo patto sociale tra Università e Società

Il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizza un incontro con gli Enti Territoriali e le Parti Sociali, per illustrare gli attuali percorsi formativi al fine di favorire l’adozione di comportamenti coerenti con le esigenze del territorio e di garantire un nuovo patto sociale tra Università e Società. L’incontro è previsto per il giorno 6 novembre prossimo alle ore 15.00 presso la Sala Alta Formazione Dipartimento DiGiES, lotto D, Cittadella Universitaria, via Salita Melissari – 89124 Reggio Calabria.