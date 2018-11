Reggio Calabria, inaugurato il Consolato delle Filippine: alla cerimonia anche l’assessore di Messina Dafne Musolino

29 novembre 2018 19:29

L’assessore alle Attività produttive ed al Turismo Dafne Musolino ha partecipato, in rappresentanza del Sindaco di Messina Cateno De Luca, all’inaugurazione del Consolato delle Filippine di Reggio Calabria portando i saluti della città di Messina all’Ambasciatore delle Filippine in Italia S.E. Domingo P. Nolasco ed al Console a.h. Francesco Mortelliti, al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. L’inaugurazione della sede del Consolato delle Filippine per la Calabria e la Provincia di Messina ha consentito all’assessore Musolino di esprimere il proprio ringraziamento alla operosa comunità filippina che da oltre quarant’anni si trova a Messina e che costituisce un fulgido esempio di integrazione e di partecipazione allo sviluppo economico e commerciale della nostra città.