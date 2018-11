26 novembre 2018 19:05

Reggio Calabria: consiglio comunale dei ragazzi: domani la proclamazione degli eletti con il sindaco Falcomatà e il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino

E’ prevista per domani, martedì 27 novembre la prossima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi che di fatto inaugura il nuovo ciclo di una esperienza in crescita per partecipazione e progettualità, giunta ormai alla sua terza edizione. Sono 10 quest’anno gli istituti comprensivi, da nord a sud della città, che hanno scelto di aderire al progetto che vede protagonisti i ragazzi delle scuole medie, che domani presenteranno i propri eletti e il programma. Ad accoglierli alle ore 9,00 presso l’aula consiliare “Pietro Battaglia”, il sindaco Giuseppe Falcomatà con il presidente del Consiglio Demetrio Delfino, i quali dopo i saluti di rito procederanno alla proclamazione ufficiale dei giovani consiglieri, insieme all’assessore all’istruzione Anna Nucera e alla consigliera Paola Serranò. Le elezioni dei 50 baby consiglieri si sono svolte lo scorso 21 novembre al termine di una serrata campagna elettorale all’interno di ciascun istituto. Mentre procede l’iter di attuazione delle iniziative proposte nel corso degli anni passati dai ragazzi, quest’anno il consiglio dei ragazzi sperimenta nuove modalità di comunicazione e partecipazione con la città, curate dall’ufficio stampa del comune: la diretta facebook mediante la pagina @comunerc, la condivisione del progetti mediante la piattaforma iopartecipo.reggiocal.it e le storie di instagram su @cittàdireggiocalabria.