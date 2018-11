Reggio Calabria: Conservatorio “Cilea”, la Uil non firma il contratto

24 novembre 2018 22:46

Reggio Calabria, Bombardieri (Uil): “siamo stanchi di firmare contratti a consuntivo. Inaccettabile il comportamento dell’Amministrazione”

“Siamo stanchi di firmare contratti a consuntivo. Inaccettabile il comportamento dell’Amministrazione. La UIL stigmatizza fortemente il comportamento dell’Amministrazione che, a distanza di un anno esatto dal 25.11.2017, data in cui la UIL ha diffidato l’Amministrazione sull’utilizzo del Fondo d’Istituto per l’a.a. 2017/2018 in mancanza di sottoscrizione del contratto integrativo, convoca in modo a dir poco grottesco le parti in via d’urgenza per la stipula dell’ipotesi di accordo. A tal proposito, la UIL ha presentato, al tavolo di contrattazione, una nuova diffida relativa all’utilizzo del Fondo d’Istituto per l’a.a. 2018/2019 in carenza di contrattazione integrativa, facendosi carico di sottoporre l’atavico comportamento di questa amministrazione alla Direzione Generale del MIUR”, è quanto scrive in una nota Attilio Bombardieri, segretario nazionale Uil Scuola Rua. “Il contratto -prosegue- che dovrebbe essere sottoscritto prima dell’inizio dell’a.a. (1 novembre 2017), ha visto solo tre riunioni – novembre 2017, febbraio 2018 e novembre 2018 -, vedendo l’amministrazione trincerarsi dietro la giustificazione della mancata assegnazione dei Fondi dal MIUR. I fondi non sono arrivati e allora ci si chiede: È POSSIBILE OGGI, CIO’ CHE NON ERA POSSIBILE IERI ??? La domanda, a nostro avviso, trova un’unica risposta: è molto più comodo e sbrigativo per questa Amministrazione sottoscrivere i contratti a consuntivo rendendo, di fatto, inutile il confronto e la contrattazione con le OO.SS. e la RSU. A rafforzare la nostra convinzione è la pubblicazione a febbraio, nella sezione amministrazione trasparente del sito del Conservatorio, della “Parte normativa del contratto integrativo 2017/2018” che, di fatto, contravviene alla più elementare regola contrattuale – il contratto diventa efficacie e esigibile solo dopo la sottoscrizione definitiva (tra parte pubblica e sindacale) di tutti gli istituti previsti dal contratto e solo dopo l’inderogabile approvazione del Collegio dei revisori dei Conti. La pubblicazione ha il preciso intento di trarre in inganno il personale, dando per regola da applicare ciò che invece è solo una mera proposta contrattuale, tale atteggiamento riveste il carattere di comportamento antisindacale e di danno per il personale stesso. L’ipotesi contrattuale è fuori dalle norme contrattuali vigenti, nello specifico non applica nulla del nuovo contratto nazionale siglato il 19 aprile scorso e spesso fa riferimenti ad articoli contrattuali abrogati. Cosa ancora più grave, prevede con atto unilaterale la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il Personale e di adibirlo ad attività lavorative in locali esterni al Conservatorio, senza il consenso del Personale stesso e senza assicurarsi la garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Infine, rimane lettera morta l’istituto contrattuale delle “Ferie solidali” tanto voluto dalla ex Presidente De Blasio e dalla UIL ed ancora nulla si dice sui nuovi istituti contrattuali delle unioni civili e delle donne vittime di violenza. La UIL ha denunciato al Collegio dei Revisori dei Conti il mancato rispetto delle norme contrattuali chiedendo di non avallare un simile pastrocchio. Ci aspettiamo di ritornare al tavolo nell’interesse dei Lavoratori e dell’Istituzione stessa”, conclude la nota.