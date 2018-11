Continua a Reggio Calabria il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018

23 novembre 2018 15:12

Censimento Istat 2018: gli aggiornamenti dell’Ufficio Comunale di Reggio Calabria

L’Ufficio Comunale di Censimento, che coordina il complesso procedimento nella nostra città, rileva, al termine di questa prima fase, un ottimo risultato conseguito grazie ad una organizzazione che si sta dimostrando efficiente, una qualificata rete di rilevazione e alla disponibilità dei cittadini.

Sono 3000 i nuclei familiari scelti a campione, dalla cui collaborazione, mediante intervista, scaturirà la fotografia di Reggio Calabria: le principali caratteristiche della popolazione, le condizioni sociali ed economiche. Le informazioni raccolte serviranno a pianificare attività, servizi e interventi più ponderati e a misura di territorio.Il prossimo 20 dicembre segnerà il termine ultimo del censimento permanente della popolazione 2018 pertanto l’Ufficio Comunale di Censimento invita i nuclei familiari contattati mediante rilevatore o servizio postale, a rispondere attraverso i canali messi a disposizione.

Per qualunque problema o chiarimento si consiglia di fare riferimento agli uffici comunali.

Nel riaffermare l’importanza della cooperazione nella compilazione dei questionari e delle interviste per tempo, si ribadisce che partecipare alla rilevazione è un onore ma anche un obbligo sancito da norme europee (Regolamento Europeo n. 763/2008) e nazionali (art. 7 del Decreto Legislativo 322/1989) che sanzionano in via amministrativa e pecuniaria la mancata cooperazione, decorso il termine ultimo fissato per l’intervista.