Reggio Calabria, Enzo Marra: “grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla Casa Vinicola Criserà”

12 novembre 2018 11:21

Reggio Calabria: un altro importante successo per l’azienda Criserà. La ‘Cantina’ si riconferma come impresa d’eccellenza del settore enologico

Un altro importante successo per l’azienda Criserà. La ‘Cantina’ si riconferma come impresa d’eccellenza del settore enologico. Il primo posto ottenuto ad un’importante evento come il Salone del Vino Novello del Meridione è l’ennesima dimostrazione che la Casa Vinicola Criserà è produttrice tra i migliori vini dell’intero Mezzogiorno. Professionalità, serietà, ossessione per la qualità, ed un forte legame identitario con il territorio, sono i pilastri sui quali l’azienda di Catona ha fondato la sua storia ultracentenaria. Cinque generazioni che hanno fatto impresa nella nostra città senza mai sacrificare la lunga tradizione familiare, valorizzando il contesto territoriale e guardando ai mercati internazionali esportando un messaggio di elegante ‘regginità’. Alla ‘Casa Vinicola Criserà’ vanno i miei più sinceri complimenti perchè custodendo uno spirito autentico di sana imprenditoria, e coniugando storia e vocazione innovativa, riesce nell’ intento di promuovere e dare lustro alla città di Reggio Calabria”.