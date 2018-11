Reggio Calabria: gli alunni dell’IC “Radice-Alighieri” protagonisti al Mediterranen Experiences Festival

14 novembre 2018 17:18

Sono stati tre giorni proficui e ricchi di spunti quelli che hanno visto impegnati gli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” nell’ambito del Mediterranean Experiences Festival 2018 XV International Journalism & Arts Award “Gino Votano dal titolo “Periferie no go area” Organizzata dal giornalista della Rai, Francesco Votano, la manifestazione ha visto, nei primi due giorni, la proiezione, presso l’auditorium del centro civico di Arghillà, di alcuni cortometraggi che hanno trattato tematiche come lo sfruttamento delle donne e quello minorile nello stato africano del Senegal e che hanno suscitato l’interesse dei ragazzi i quali hanno posto numerose domande e fatto approfondite riflessioni. Nel giorno conclusivo la compagnia teatrale Koinè di Venetico in provincia di Messina, per la rappresentazione in vernacolo “Io, Alfredo e Valentina”, ha ricevuto il premio del Festival delle Due Sicilie e ha inscenato un piccolo sketch che ha fatto divertire il pubblico presente in sala. La manifestazione è stata chiusa dal Dirigente scolastico, Avv. Simona Sapone, che ha elogiato i ragazzi per la competenza espressa su tematiche così importanti.