6 novembre 2018 21:45

Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha eseguito 7 arresti per associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti. Salvini: “che vigliacchi! In galera e via le chiavi”

“Nelle prime ore del mattino la Polizia di Stato in provincia di Reggio Calabria ha eseguito 7 arresti per associazione a delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti e organizzazione di combattimenti clandestini tra cani. Che vigliacchi, le bestie siete voi! In galera e via le chiavi”. E’ quanto scrive sui social il ministro dell’Interno e Vice Premier, Matteo Salvini.