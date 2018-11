Provinciali, Siclari (FI): “la Calabria ha grande potenziale, auguri ai nuovi eletti”

1 novembre 2018 16:46

Il senatore Marco Siclari accoglie, sui social in tarda notte, la notizia della vittoria di Sergio Abramo e Salvatore Solano

“In Calabria Forza Italia vince la provincia di Catanzaro e Vibo Valencia. Auguri di cuore e congratulazioni ai nuovi presidenti. Il nostro partito ha un grandissimo potenziale, deve e può crescere”. Il senatore Marco Siclari accoglie così, sui social in tarda notte, la notizia della vittoria di Sergio Abramo e Salvatore Solano. “Una grande soddisfazione e un orgoglio per la Calabria e per il nostro partito segno di vitalità e presenza sul territorio. La passione che ha contraddistinto l’operato dei vincitori è il chiaro sintomo che è necessario ricominciare dai territori seguendo le linee del nostro leader Presidente Silvio Berlusconi e del V. presidente Antonio Tajani. Possiamo ottenere grandi risultati nei prossimi appuntamenti elettorali liberando la nostra Calabria da chi in questi anni l’ha tenuta soggiogata e privata di risorse fondamentali. Il centrodestra può ripartire alla grande impegnando nuove forze pronte a dare il loro contributo”, ha concluso Siclari.