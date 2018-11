Igor Protti vince il premio del tartufo

25 novembre 2018 19:01

Un tempo era un calciatore di assoluto valore, in grado di vincere il titolo di capocannoniere in serie A-B-C, oggi è team manager del Livorno. Igor Protti, testimonial Unicef, impegnato in numerose attività benefiche, persona dai tratti profondamente umani e poliedrici, ha ricevuto il Premio “Un Tartufo, una Storia”. Un riconoscimento sancito da un’intesa tra la sezione UNVS di Pistoia presieduta da Gianfranco Zinanni, e l’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi per un reciproco ampliamento delle iniziative in Toscana.