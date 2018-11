Messina dice no alla violenza di genere: siglato il Protocollo in sostegno delle donne

26 novembre 2018 18:36

Siglato in Prefettura il protocollo interistituzionale, il Prefetto di Messina: “Costituire una cabina di regia per contrastare la violenza di genere”

Un protocollo interistituzionale per dire no alla violenza di genere. È questo il documento siglato oggi alla Prefettura di Messina: il segno tangibile di un percorso intrapreso dalla Conferenza Provinciale Permanente e iniziato lo scorso 8 ottobre per sostenere le donne vittime di violenza.

“Questo protocollo -ha detto il Prefetto di Messina in occasione della fira- è utile sia per la prevenzione che per il contrasto della violenza sulle donne. C’è un ‘attività che viene messa in campo dalle Forze dell’Ordine con le relative task force, attraverso le iniziative che il dipartimento ha stabilito con la Questura e gli accordi con le autorita’ giudiziarie che prevedono un percorso privilegiato per i procedimenti in cui vengono trattati alcune tipologie di reati come le percosse e i maltrattamenti, perchè sono un allarme per future violenze”.“L’obiettivo che vogliamo raggiungere– ha spiegato il Prefetto Librizzi-e‘ quello di contrastare la violenza sulle donne, attraverso una condivisione delle iniziative, che gia’ ci sono, ma debbono essere implementate. Bisogna fare rete e cooperare perche’ si devono conoscere e integrare le attivita’ previste e costituire una cabina di regia per affrontare uniti la prevenzione e il contrasto a questo tipo di reati”.

Presente al palazzo di Governo anche l’assessore regionale alla Famiglia e politiche sociali Mariella Ippolito, che ha commentato “Tutti i giorni abbiamo tutti il dovere di lottare come istituzioni contro la violenza in generale, e soprattutto per quella contro le donne. Si tratta di un fenomeno in continua ascesa e quindi ben vengano iniziative come questa per contrastare questi reati“.

Nel protocollo si fa riferimento alle attività di sostegno alla formazione degli operatori, nonché al miglioramento della qualità dell’accoglienza per le donne vittime di violenza negli appositi centri di indirizzo segreto e particolare attenzione viene riposta anche ai responsabili degli atti di violenza, per i quali è necessario allestire ed incrementare i servizi specializzati presenti sul territorio. Il protocollo prevede l’istituzione di “Gruppi tecnici di lavoro tematici” sulla violenza assistita, l’integrazione e il reinserimento socio-lavorativo e le metodologie per la conoscenza del fenomeno e pubblicizzazione delle risorse esistenti. Il protocollo è stato sottoscritto dall’Assessore regionale della Famiglia e un rappresentante dell’Assessorato regionale della Salute.