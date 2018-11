Premio letterario “Città di Siderno”: ecco i vincitori

17 novembre 2018 15:15

Premio letterario “Città di Siderno”: i vincitori dell’edizione 2018 sono Giovanni Pascale e Sonia Serazzi

Sono Sonia Serazzi per la sezione Narrativa, autrice di “Il cielo comincia dal basso” (2018, Rubbettino) e Giovanni Pascale per la sezione Saggistica (intitolata al compianto Aldo De Leo), autore di “La Calabria dei Templari” (2018, Ferrari editore) i vincitori dell’edizione 2018 del premio letterario “Città di Siderno”, la cui serata finale avrà luogo il prossimo 18 dicembre alle ore 18 nell’aula magna del liceo artistico di Siderno. La decisione della giuria di ambedue le sezioni è stata resa nota nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno, alla presenza, tra gli altri, del presidente del comitato organizzatore Domenico Catalano, della preside Mariarosaria Pini, della docente Pina Cappelleri, della cardiologia Emmida Multari e di Graziella Multari, moglie del compianto Aldo De Leo che ha svolto un ruolo molto importante di continuità dell’azione portata avanti dal marito, che negli anni 2000 istituì il premio, attribuendogli l’attuale denominazione. Le opere pervenute sono state 52 per la Narrativa e 38 per la Saggistica, e sono state esaminate da una giuria composta dal presidente onorario Walter Pedullà e dai giurati Domenico Romeo, Vincenzo Naymo, Pino Auteritano, Emmida Multari, Rita Canale Ruffo, Pina Cappelleri, Vincenzo Tavernese, Marilisa Morrone, Marilena Romeo Tortora, Gianluca Albanese, Maria Antonella Gozzi, Antonio Florenzano e Rita Spadaro, mentre il comitato organizzatore è composto dal già citato Domenico Catalano e da Aldo Caccamo, Enzo Brullo, Graziella Multari, Domenico Romeo, Emmida Multari e Marcello Attisano.