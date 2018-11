Precari delle Poste in Sicilia, Fava: “Musumeci intervenga”

15 novembre 2018 18:44

Precari delle poste in Sicilia, Fava: “I lavoratori siano ascoltanti in V Commissione, Musumeci intervenga”

“Governo e Poste Italiane intervengano per risolvere definitivamente la lunga vertenza dei lavoratori precari delle poste in Sicilia. La nostra regione non può continuare ad essere pesantemente penalizzata nell’indifferenza del Parlamento regionale e del Governo regionali.” Lo ha dichiarato Claudio Fava, che ha chiesto che una delegazione dei lavoratori sia audita in V Commissione all’Assemblea Regionale.

“Al Presidente Musumeci – continua il Presidente della Commissione Antimafia – chiediamo di esercitare il proprio ruolo affinché si trovino celeri risposte per potenziare il servizio postale in Sicilia”.