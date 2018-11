Poste italiane: lavori nell’ufficio postale di San Nicola da Crissa

23 novembre 2018 15:14

San Nicola da Crissa: Poste Italiane comunica che da lunedì 26 a venerdì 30 novembre l’ufficio postale resterà chiuso per lavori interni

Poste Italiane comunica che da lunedì 26 a venerdì 30 novembre l’ufficio postale di San Nicola da Crissa resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo dell’intervento sarà disponibile l’ufficio postale di Capistrano, ubicato in via Dante Alighieri 218, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, che oltre ai servizi postali e finanziari, garantirà il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario. L’ufficio postale di San Nicola da Crissa tornerà disponibile da sabato 1 dicembre con i consueti orari di apertura.