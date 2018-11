Messina, il porto di Tremestieri insabbiato: tir in città per almeno una settimana

1 novembre 2018 11:15

Messina, la tempesta di scirocco mette ko il porto di Tremestieri: tir in città per almeno una settimana

La tempesta di scirocco a Messina in questo fine settimana mette ko il porto di Tremestieri: i mezzi pesanti che devono attraversare lo Stretto sono costretti ad attraversare l’intera città e questo durerà almeno una settima, in attesa che la draga, chiamata dall’Autorità portuale, risolvi il problema. Il porto di Tremestieri resterà chiuso. In attesa al porto una draga giungerà da Chioggia. Con la consegna dei lavori del nuovo porto questi problemi dovrebbero essere risolti una volta per tutti. L’assessore e vicesindaco Mondello intanto ha dichiarato che l’Amministrazione farà di tutto per accelerare l’avvio dei lavori: “Abbiamo condiviso il protocollo di legalita’ che vogliamo siglare prima di avviare i lavori con la Prefettura ed ora con la Nuova Coedmar“.