4 novembre 2018 21:44

Alessandro Piazzi ha conquistato il titolo iridato di pesca con la canna da natante per la Lenza Emiliana Tubertini nelle acque di Lampedusa. Per Plazzi, associato alla sezione di Ravenna presieduta da Antonino Bianca, si è trattato del trentesimo successo in carriera e dell’undicesimo titolo mondiale. Un curriculum straordinario.