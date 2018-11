Pizzo: vescovo e sindaco illustreranno il progetto del nuovo centro parrocchiale

15 novembre 2018 21:30

Nei locali della Tonnara di Pizzo sarà presentato alla stampa il progetto promosso dalla diocesi di Nicotera, Tropea e Mileto per la costruzione nella città napitina di un grande complesso parrocchiale

Domani, venerdì 16 novembre, alle ore 11, nei locali della Tonnara di Pizzo, sarà presentato alla stampa il progetto promosso dalla diocesi di Nicotera, Tropea e Mileto per la costruzione nella città napitina di un grande complesso parrocchiale, in collaborazione con il Comune, per un costo complessivo di circa 4 milioni di euro. La nuova struttura, che sorgerà nei pressi della villa comunale, sarà dotata anche di impianti sportivi e di un auditorium da 500 posti, sulla base di una convenzione stipulata nel 2013 con l’amministrazione comunale. Ora si entra nella fase operativa, con il progetto definitivo che verrà illustrato nei dettagli dal vescovo Luigi Di Renzo e dal sindaco Gianluca Callipo. All’incontro con i giornalisti, oltre all’alto prelato e al primo cittadino, parteciperanno anche i progettisti dello studio Isola architetti di Torino, che hanno realizzato i disegni, e il Rup e direttore dei Lavori, Francesco Tedesco.