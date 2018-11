Piove e Messina si allaga, a Palazzo Zanca arriva una task force: si occuperà di risolvere le criticità in città

30 novembre 2018 21:06

L’Amministrazione De Luca organizza una gruppo di lavoro: si occuperà individuare le soluzioni per fronteggiare l’emergenza allagamenti a Messina

Con l’arrivo della stagione autunnale e del maltempo, a Messina si registrano i soliti disagi: strade allagate, acqua che invade i negozi e marciapiedi impraticabili. Le zone in cui si registrano queste criticità sono diverse, basti pensare alla situazione sul viale della Libertà, a Ganzirri o sul viale La Farina. L’Amministrazione De Luca sembra intenzionata a trovare una soluzione definitiva ai problemi che mettono in ginocchio la città ad ogni temporale e per questo ha intenzione di creare una task force per fronteggiare il problema. Quest’oggi a Palazzo Zanca si è svolto infatti un tavolo tecnico per affrontare le problematiche legate agli allagamenti che si verificano ad ogni evento meteorico. Erano presenti gli Assessori Mondello e Minutoli, hanno partecipato il Dott. Salvo Puccio e l’ing. Natale Cucè per AMAM, l’ing. Antonio Amato ed il Dott. Vito Leotta per l’area tecnica del Comune. “Il tavolo– si legge in una nota- ha concordato la necessità di istituire un gruppo di lavoro permanente per la verifica di ogni singolo sito oggetto di allagamenti e per la valutazione delle azioni da intraprendere per la risoluzione definitiva. Il tavolo si è aggiornato a martedi 04.12.2018 alle ore 15,00 per la formalizzazione dei soggetti componenti il gruppo di lavoro”.