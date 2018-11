1 novembre 2018 20:46

Ancora un titolo iridato per il lottatore Piccinini. L’atleta ha vinto per la quarta volta il campionato mondiale master di lotta greco-romana. Piccinini, tesserato per la sezione UNVS di Ravenna, si è imposto nella 20a edizione disputata a Perm in Russia. Per il lottatore romagnolo si tratta del quarto oro, dopo quelli conquistati a Belgrado, Atene e Plovdiv in Bulgaria.