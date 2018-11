PD: la candidata alla segreteria Teresa Piccione a Messina

29 novembre 2018 18:59

La candidata alla segreteria regionale ospite della federazione provinciale del PD di Messina

Sabato 1 dicembre, presso la federazione provinciale del Partito Democratico di Messina, in via Ettore Lombardo Pellegrino 48, la candidata alla segreteria regionale Teresa Piccione incontrerà iscritti, attivisti e militanti del partito per lanciare la sua corsa.

Teresa Piccione, 63 anni, palermitana, è candidata per l’area che fa riferimento al governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, ed è stata deputata del Partito democratico. Eletta per la prima volta nel 2013 nella circoscrizione Sicilia 1, è laureata in lettere moderne e Insegnante di scuola secondaria superiore.

E’ stata componente della commissione Affari costituzionali della Camera, e vanta una percentuale di presenze in Parlamento del 71,46% (il valore medio è del 65,89%).

Consigliere comunale a Palermo nel quinquennio 2012-17 e consigliere provinciale tra il 2008 e il 2012, dal 2010 ha gestito la tesoreria del Partito regionale.