Pd, circoli in ascolto: iniziativa a Borgia

10 novembre 2018 16:50

La funzione dei circoli per rilanciare il Partito democratico e irrobustirne l’azione politica sul territorio. Su questi temi si è sviluppato il confronto, avvenuto giovedì a Borgia, tra il responsabile organizzativo del Pd, Giovanni Puccio, e i segretari e gli iscritti dei circoli di Borgia, Girifalco, Amaroni, Squillace, Caraffa e Marcellinara. L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna di ascolto delle comunità di base del partito in vista dei prossimi appuntamenti congressuali del Pd.

Diversi gli argomenti trattati nel corso della discussione; dalle dinamiche nazionali legate alla sconfitta del 4 marzo e alla nascita del Governo Conte-Salvini-Di Maio fino ai temi calabresi.

Non sono mancati gli spunti di riflessione legati a una condizione di solitudine denunciata da chi è chiamato a rappresentare il Pd nelle singole realtà locali e tante anche le indicazioni di merito sui contenuti su cui potrebbe concentrarsi l’azione politica del partito. Nelle conclusioni, Puccio si è soffermato sulla importante occasione che la stagione congressuale può rappresentare non solo nella organizzazione sul territorio ma anche nel recupero di vigore e proposta politica. Il senso delle riunioni zonali con i circoli risponde proprio a un’esigenza di restituire centralità alle strutture territoriali e cementare nuovi rapporti fondati sulla attenzione a bisogni e aspettative delle diverse realtà calabresi.