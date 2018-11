PaSocial: la nuova comunicazione pubblica si costruisce anche dalla Calabria

19 novembre 2018 17:11

La Calabria presente all’assemblea annuale di PA Social, l’associazione nazionale per la nuova comunicazione fondata da Francesco di Costanzo

Anche la Calabria presente all’assemblea annuale di PA Social, l’associazione nazionale per la nuova comunicazione fondata da Francesco di Costanzo. I rappresentanti del coordinamento Calabria costituitosi a Reggio Calabria lo scorso 16 luglio hanno preso parte all’evento dedicato al Web, social, chat, intelligenza artificiale: dalla quantità alla qualità, tenutosi al museo MAXXI e all’Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso 15 novembre. “E’ stata un’importante occasione di confronto per conoscere le nuove frontiere della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino – dichiarano i soci calabresi- attraverso i forum tematici animati da giornalisti, esperti di settore, associazioni, enti e aziende pubbliche, che si sono associati per capire come la tecnologia e il web, anche attraverso i social, possano supportare un costante miglioramento dell’interazione fra le PA e i cittadini”. Tantissime le occasioni di formazione proposte da PA Social per il 2019, in collaborazione con le piattaforme di LinkedIn, Facebook, Formez . Pa Social si muove anche nella direzione della proposta “della comunicazione che verrà” attraverso l’animazione di tavoli tematici nazionali che accolgono la partecipazione di ciascuno nei più svariati campi: cultura, turismo, comunicazione dell’emergenza, la definizione di un nuovo assetto normativo che definisca il ruolo dei comunicatori e dei giornalisti pubblici.

Come si sta muovendo il Coordinamento in Calabria?

Risponde il coordinamento calabrese che attualmente accoglie una trentina di soci: comunicatori, social media manager, sviluppatori del digitale e giornalisti in tutta la Calabria.

“L’obiettivo – dichiarano i soci calabresi Simona Argento, Francesco Malara, Alessandra Sposato- è quello di condividere in chiave associativa e territoriale il nostro percorso di comunicatori offrendo una chiave di lettura o un vademecum che aiuti a leggere e comprendere i messaggi social della PA, ma nello stesso tempo garantisca uno spazio per partecipare le proprie esigenze, i bisogni di informazione e formazione, discutere e superare insieme le principali inefficienze del sistema o le cose che non si comprendono del modo di fare comunicazione anche in Calabria”. Il linguaggio della giungla a cui si assiste nei social ci induce a “intervenire” sulle modalità di raffronto con la PA, ma anche in generale tra chi è portatore di idee diverse. Per questo stiamo ideando un percorso che a partire dai giovani possa coinvolgere tutti coloro che sono interessati a intraprendere la strada che porta al dovere di informare in maniera tempestiva e trasparente, a chi vuole condividere spazi e tempi nuovi e occasioni di formazione e a chi vuole fare tutto questo in una dimensione associativa. Gli strumenti saranno i forum, incontri di partecipazione pubblica e la sperimentazione di nuovi linguaggi insieme ai cittadini .

I volti e i contatti di PA Social sono all’interno della piattaforma www.pasocial.it , il coordinamento Calabria risponde alla mail: calabria@pasocial.info.