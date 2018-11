18 novembre 2018 15:36

Partito Democratico, Minniti si candida alla guida dei Dem: “penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica”

Il reggino Marco Minniti rompe gli indugi e decide di scendere in campo per conquistare la segreteria del Partito Democratico. “Io sono Marco Minniti e penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica e una cosa che non si può dire è che io non abbia dimostrato carattere”, afferma l’ex ministro degli Interni a “In Mezz’ora in più” a chi gli chiede se lui sia il candidato di Renzi.