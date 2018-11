Lunedì a Parma l’evento unvs dell’anno: sport civilità

22 novembre 2018 21:52

Lo storico Teatro Regio di Parma ospiterà lunedi prossimo 26 novembre, l’evento clou dell’anno dei Veterani dello Sport in occasione della la 42a edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà. Recentemente la giuria presieduta da Vittorio Adorni, dal vice, il conduttore e giornalista, Massimo De Luca, dal presidente dei Veterani dello Sport parmensi Corrado Cavazzini, dal presidente nazionale dei Veterani dello Sport Alberto Scotti, dal delegato regionale UNVS dell’Emilia Franco Bulgarelli e da altri ancora, ha stabilito l’elenco dei premiati per meriti sportivi e imprenditoriali. Si tratta del giornalista Sky Federico Buffa, dello scalatore Maurizio Zanolla, del re degli abissi Umberto Pelizzari, del dirigente Alfredo Ambrosetti, dello sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, della nuotatrice Sabrina Peron, del campione del mondo e difensore nerazzurro Beppe Bergomi, dell’ex giocatore di baseball Giorgio Castelli e del Parma Calcio. Non sarà assegnato invece, il premio previsto per Filippo Tortu (atletica leggera) per l’assenza di quest’ultimo dovuta a impegni improcrastinabili.