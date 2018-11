Messina, Elisabetta Pandolfino: la fotografa del “mental snap” vola a Venezia

18 novembre 2018 10:55

Ancora un altro successo per la fotografa di Messina: Elisabetta Pandolfino a Venezia per il “Birth: clinical challenges in labor and delivery”

Proseguono i successi della fotografa di Messina Elisabetta Pandolfino, che, nel corso di questi ultimi anni, ha studiato la luce sotto un altro punto di vista, attuando un modo per ottenere dalla macchina fotografica una scrittura direttamente dallo scatto.

Mental snap o scatto mentale è stata la sua scoperta che ora l’ha fatta volare a Venezia in occasione del congresso internazionale “Birth: clinical challenges in labor and delivery”, organizzato da medici internazionali presso il Palazzo del Cinema dove hanno trovato spazio anche le opere della fotografa, eccellenza peloritana.

Più di mille le persone che in questi giorni, presso il Palazzo del Cinema, hanno ammirato le sue fotografie. Pandolfino lavora a mano libera, come se avesse tra le mani un pennello o una penna, sfruttando semplicemente la fonte luminosa della luna o altra fonte luminosa.

Nella serata di ieri, quella conclusiva, svoltasi presso Palazzo Pisani Moretta, la fotografa, eccellenza messinese ha donato ai dottori Di Renzo e Romero due delle sue opere. In un contesto di grande eleganza il giornalista de “Lido del Gazzettino” ha provveduto a fare reperire un’opera anche al primo cittadino veneto.

La stessa fotografa tra tre giorni sarà ricevuta dal primo cittadino peloritano, Cateno De Luca. Ancora incerta l’opera che donerà poiché non si sa se sarà dedicata alla città o allo stesso primo cittadino.