A Palmi il Concorso Oleario Internazionale EVO-IOOC

14 novembre 2018 17:38

Si è svolto nella mattinata di oggi l’incontro con il Dott. Antonio Giuseppe Lauro e Carmelo Orlando, giudice internazionale, rappresentanti dell’Associazione EVO IOOC – EVO International Olive Oil Contest, in vista dell’importante Concorso Internazionale Oleario, che sarà ospitato a Palmi. Il contest in questione, inserito nel WREVOO (World Ranking Extra Virgin Olive Oil), ed annoverato tra i primi 5 più prestigiosi concorsi internazionali di settore. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto e della scelta di Palmi come città ospitante dell’edizione annuale del concorso. Si tratta di una importante occasione per la promozione del nostro territorio, legata ad un contest di rilevanza internazionale. Nella giornata di ieri, la giunta comunale ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione EVO – IOOC attraverso il quale si potrà iniziare a lavorare in sinergia per l’organizzazione dell’importante evento. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata di domani a Roma, presso il Rose Garden Palace. “Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto – hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’assessore al turismo Raffaele Perelli – si tratta di una straordinaria occasione di promozione del territorio con possibili ricadute positive in termini economici e di sviluppo della città”. “Palmi è ormai pronta per ospitare questo prestigioso concorso – ha spiegato Antonio Lauro – sono particolarmente felice di poter realizzare qui l’edizione annuale del concorso”.