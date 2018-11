1 novembre 2018 12:11

Ancora disagi e danni in Sicilia per la forte ondata di maltempo: paura a Palermo, auto bloccate nei sottopassi

Ancora danni per la forte ondata di maltempo che sta imperversando in Sicilia. I principali disagi si registrano a Palermo, dove alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud e in via Imera, il livello dell’acqua oltre mezzo metro di altezza. Disagi anche sulla via Messina Marine a Mondello. L’allerta arancione lanciata ieri dalla Protezione Civile durerà per tutta la giornata di oggi. Tecnici a lavoro per il monitoraggio delle dighe.