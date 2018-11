Paura a Palermo, accendono un braciere per riscaldarsi in casa: famiglia intossicata dal monossido di carbonio

19 novembre 2018 17:34

Carabinieri e 118 portano in salvo una famiglia a Palermo: madre, padre e figli intossicati dal fumo sprigionato da un braciere

Non versano in pericolo di vita ma poteva finire in tragedia per una famiglia di Palermo, portata stamattina in salvo dai carabinieri e dal 118. I militari e il personale sanitario hanno trovato padre, madre e i due figli di 14 e 15 anni in casa, intossicati dai fumi sprigionati da un braciere per riscaldarsi: quando hanno fatto irruzione nell’appartamento, a villaggio La Madonnina, hanno trovato del carbone ancora ardente all’interno di un secchio. L’intera famiglia è stata trasportata al Policlinico di Palermo.