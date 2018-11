Catanzaro: Oliverio incontra il presidente dell’Albania

5 novembre 2018 18:08

Catanzaro: domani il Presidente Oliverio riceverà il Presidente d’Albania in Cittadella

Domani, martedì 6 novembre, dalle ore 11.30, presso la Cittadella regionale, il Presidente Oliverio riceverà il Presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta. Il Presidente Meta, accompagnato da una qualificata delegazione politico-diplomatica, sarà per tre intense giornate in Calabria. Egli ha fortemente voluto, quale atto di apertura dei tanti importanti impegni programmati, aprire la propria missione con una visita presso la presidenza regionale proprio a rimarcare la vicinanza, storica ma sempre attuale, fra il popolo di Albania con il popolo calabrese. Molti sono i legami e gli interessi in comune fra la Regione Calabria e l’Albania, terre entrambe mediterranee con profonde assonanze e comuni potenzialità in termini economici e culturali. La presenza, in Calabria, della antica, importante e numerosa comunità arbresh certamente potrà essere da ulteriore stimolo ed ausilio a sviluppare sinergie e fruttuose collaborazioni che potranno condurre, entrambi i popoli, ad un futuro sempre più integrato e favorevole. L’Albania ormai è ben incamminata verso il naturale ingresso nella grande famiglia europea ed il riuscire a sviluppare comuni strategie politico economiche, tanto necessarie quanto conseguenti, non potrà che favorire l’integrazione e lo sviluppo di tutte le aree sud europee che, oggi come ieri, bagnandosi nelle acque mediterranee rappresentano, al contempo, il confine ed il tramite dell’Europa verso il continente africano come verso tutto il medio oriente. Impegnative sfide attendono entrambi i Paesi. Sfide che richiedono, ai detentori di responsabilità, di immaginare e realizzare strategie innovative ed adeguate, magari condivise, al fine evolvere i problemi in opportunità. L’incontro fra il Presidente Ilir Meta ed il Presidente Mario Oliverio trascende dunque la naturale cortesia istituzionale e si pone quale momento centrale della costruzione di un comune futuro di pace e benessere.