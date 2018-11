Seconda sconfitta stagionale nel torneo di Serie D per la Nuova Pallacanestro Messina 

12 novembre 2018 16:49

La Sicily Express Pallacanestro Messina sfiora la vittoria sul difficile campo di Comiso, ko 90-87, ai giallorossi non bastano i 32 punti di Stuppia

Seconda sconfitta stagionale nel torneo di Serie D Girone Sud per la Nuova Pallacanestro Messina targata Sicily Express Courier, il team di coach Pizzuto è uscito sconfitto dal PalaDavolos di Comiso con il punteggio di 90-87. In un match ad alto punteggio i giallorossi pagano il miglior avvio della squadra ospite rimanendo sempre a contatto nel punteggio grazie a un ottimo Stuppia da 32 punti finali. Nonostante un arbitraggio ritenuto non proprio perfetto da parte dell’entourage peloritano gli ospiti sono riusciti a rientrare nel finale trovando poi anche il vantaggio nei minuti finali, a pochi istanti dalla sirena Pellot su palla recuperata schiaccia il -1, poi la coppia arbitrale non fischia il contatto cercato dagli ospiti per arrestare il cronometro e Comiso segna il definitivo +3. Rimane ovviamente il rammarico per una ghiotta occasione mancata di poco come due settimane fa a Piazza Armerina ma la Sicily Express Courier ha dimostrato di poter dire la sua in questo torneo.

Strepitosa prova di Stuppia (32), ventello sfiorato per Pellot (19) e Caroè (17), adesso Messina deve azzerare il passo falso per presentarsi al meglio alla prossima sfida casalinga contro Pozzallo prevista per domenica 18 novembre alle ore 18:00 al PalaRussello di Messina.

Tabellino:

Olympia Comiso – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina 90-87

Olympia Comiso: Celesti 18, Farruggio, Boiardi 17, Savarese 26, Romeo 6, Palazzolo A. 7, Palazzolo D. 4, Vespertino, Susino, Giaccone, Russell 12, Di Mauro.

Allenatore: Ceccato

Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina: Diallo 3, Comelli 2, Dominguez, Caroè 17, Pellot 19, Molino 6, Gugliotta 8, Germanotta n.e., Stuppia 32, Migliorato n.e.

Allenatore: Pizzuto

Parziali: 27-25; 19-19 (46-44); 23-21 (69-65), 21-22 (90-87).

Arbitri: Giuseppe Caci di Gela (CL) e Manuela Buscema di Scicli (RG).