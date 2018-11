Nominati i nuovi vertici dei Servizi Segreti

22 novembre 2018 12:29

Nominati i nuovi vertici dei servizi di informazione e sicurezza dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica presieduto dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica presieduto dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte ha nominato i nuovi vertici dei servizi di informazione e sicurezza. Nuovo direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) è il generale di divisione della Guardia di Finanza Gennaro Vecchione, attuale direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia e in precedenza Comandante delle Unità speciali della Guardia di Finanza. Nuovo Direttore dell’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza esterna) è il generale di corpo d’armata della GdF Luciano Carta attuale vicedirettore dell’Aise.