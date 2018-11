‘Ndrangheta, operazione “Quinta Bolgia”: in arresto affiliati a cosca, pubblici amministratori ed un ex parlamentare

12 novembre 2018 08:00

‘Ndrangheta, operazione “Quinta Bolgia”: 24 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari) e sequestri per dieci milioni

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica – d.d.a. di Catanzaro, con il supporto dello s.c.i.c.o. di Roma, hanno eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, tra soggetti appartenenti ad una cosca di ‘ndrangheta e pubblici amministratori, ai domiciliari anche un ex parlamentare) e il sequestro di beni per un valore di dieci milioni di euro.

I particolari dell’operazione “Quinta Bolgia” saranno illustrati dal Procuratore della Repubblica – dott. Nicola Gratteri -, dal procuratore aggiunto – dott. Vincenzo Capomolla -, dal comandante provinciale di Catanzaro – gen.b. Davide Rametta – e dal comandante dello s.c.i.c.o. di Roma – gen.b. Alessandro Barbera – alle ore 11.00 odierne presso la sede del comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro.