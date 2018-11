Natuzza Evolo, via libera alla causa di beatificazione

11 novembre 2018 18:16

La Congregazione della Dottrina della Fede ha dato il via libera all’apertura della causa di beatificazione della mistica di Paravati, Natuzza Evolo

Buone notizie per i fedeli di Natuzza Evolo. La Congregazione della Dottrina della Fede ha dato il via libera all’apertura della causa di beatificazione della mistica di Paravati. Ad annunciarlo, davanti ai tanti fedeli che si sono radunati a migliaia alla Villa della Gioia, a Paravati di Mileto, in occasione del 25/mo anniversario dell’arrivo della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, è stato il vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea mons. Luigi Renzo nel corso dell’omelia tenuta per la funzione religiosa. Il presule ha anche riferito che, nei prossimi giorni, si recherà a Roma, in Vaticano, per incontrare il segretario della Congregazione dei Santi con cui si metterà d’accordo sulle procedure da seguire. La notizia è stata appresa con giubilo ed applausi da parte dei numerosi fedeli, appartenenti ai Cenacoli di preghiera presenti in Italia e all’estero, assiepati per seguire la funzione religiosa.