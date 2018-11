Natale: il 22 novembre aprono i Mercatini a Cosenza

20 novembre 2018 23:02

Saranno inaugurati il 22 novembre alle 18, i Mercatini di Natale della città di Cosenza

Natale si avvicina ed i vari comuni sono impegnati con l’organizzazione delle iniziative. Saranno inaugurati il 22 novembre alle 18, i Mercatini di Natale della città di Cosenza. Saranno 53 le casette in legno dei mercatini allestite in Piazza Bilotti. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con la storica associazione dei commercianti e degli ambulanti dei mercatini di Natale. “Con l’apertura ufficiale dei Mercatini – ha sottolineato l’assessore alla crescita economica urbana e alle attivita’ produttive Loredana Pastore – la citta’ si immergerà nelle magiche atmosfere del Natale. Siamo consapevoli di cio’ che oggi la citta’ rappresenta non solo per i cosentini e la provincia, ma anche per la Calabria. Ci aspettiamo, infatti, che a vedere i nostri mercatini arrivino a Cosenza da ogni angolo della regione”.