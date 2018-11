Natale, Coldiretti: per 4 italiani su 10 regali online

25 novembre 2018 22:24

Coldiretti: “quattro italiani su dieci acquistano sul web i regali di Natale con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno”

Quattro italiani su dieci (40%) acquistano sul web i regali di Natale con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Deloitte pubblicata in occasione del Cyber Monday del 26 novembre che segue il black friday. La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2018 – sottolinea la Coldiretti – è stimata complessivamente (on e off line) pari a 216 euro a famiglia su valori superiori del 10% ai 197 euro che si spendono in media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 341 euro a famiglia e in fondo ci sono i polacchi con appena 124 euro. L’incidenza dell’on line per Natale in Italia – precisa la Coldiretti – è inferiore a quella di Paesi come la Germania e la Gran Bretagna ma superiore a quella di Spagna, Grecia e Portogallo. Le motivazioni per la spesa in rete sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una piu’ ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessità riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato. Resistono pero’ i tradizionali luoghi di consumo ma un successo – continua la Coldiretti – viene rilevato per i mercatini che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali ad ”originalità garantita” al giusto prezzo.

(AdnKronos)