Natale: è boom richieste chef a domicilio

27 novembre 2018 11:38

Ecco la nuova ‘ricetta’ italiana per sopravvivere alla preparazione del pranzo di Natale e Capodanno e delle varie cene con amici e parenti: a cucinare ci pensa lo chef a domicilio

Con il mese di dicembre ormai alle porte, si avvicinano sempre più le festività natalizie. Ma se vacanza è innanzitutto sinonimo di relax, ecco la nuova ‘ricetta’ italiana per sopravvivere alla preparazione del pranzo di Natale e Capodanno e delle varie cene con amici e parenti: a cucinare ci pensa lo chef a domicilio. L’Osservatorio di ProntoPro, il portale numero 1 dei professionisti in Italia, rileva come le richieste di home chef siano aumentate di oltre il 30% solo nell’ultimo bimestre. E la crescita continua, in vista delle festività in arrivo. Concordare un menù per poi dedicarsi alle compere e alle chiacchiere tra amici mentre il professionista si occupa di soddisfare i palati degli ospiti sembra essere, dunque, una scelta sempre più gettonata: anche a casa, gli italiani non rinunciano alla qualità e al buon cibo. Ma quanto si spende in media per uno chef a domicilio? Secondo i dati dell’Osservatorio di ProntoPro.it, per l’aiuto del professionista si spendono in media 54 euro a commensale, il 37,5% in più rispetto alla cifra media necessaria nel 2017. E i preventivi continuano a salire: per il pranzo di Natale e Capodanno, i costi aumentano in media del 47%. L’indagine, condotta analizzando i costi richiesti dai professionisti per preparare il pranzo o la cena per un evento o anche un servizio a casa del cliente, mostra che la spesa varia notevolmente a seconda della città in cui ci si trova, oscillando fra i 39 e i 70 euro a commensale. Prendendo in considerazione una cena con almeno 20 persone, in Italia si spendono in media 1.080 euro. Gli chef a domicilio più cari della Penisola? Quelli di Milano e Firenze. Dal lato opposto della classifica, gli home chef di Potenza e Ancona. Se le richieste per le feste in arrivo sono ancora in corso, dall’indagine effettuata emerge che durante le festività natalizie del 2017 sono stati in tanti gli chef a lavoro nelle case degli italiani. I più richiesti? Sui primi gradini del podio troviamo i professionisti di Milano e Roma e, a sorpresa per gli amanti degli stereotipi, Napoli. Il piacere per la buona tavola resta ma, a quanto pare, c’è chi non ha affatto intenzione di trascorrere le vacanze di Natale ai fornelli. Non solo cibo. Per chi vuole lasciare i propri ospiti completamente soddisfatti, su ProntoPro.it è possibile trovare anche il sommelier. Secondo i dati raccolti, nel 2018 la richiesta di questa figura professionale è raddoppiata rispetto allo scorso anno. I costi? Per un servizio di abbinamento cibo-vino con mescita e mise en place si spendono in media 150 euro.

(Adnkronos)