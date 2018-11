Maltempo in Sicilia, la giunta vara il ddl. Musumeci: “Non esiste l’abusivismo di necessità”

6 novembre 2018 17:07

Musumeci: “Migliaia i casi di abusivismo in Sicilia l’abusivismo è un fenomeno che va moralmente e giuridicamente combattuto e neutralizzato”

“Non esiste l’abusivismo di necessità. Esiste l’abusivismo, esiste la necessità ma non questo binomio. Sono migliaia i casi di abusivismo in Sicilia, naturalmente non tutte le case sono vulnerabili, ma l’abusivismo è un fenomeno che va moralmente e giuridicamente combattuto e neutralizzato“. Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, in occasione della presentazione a Palazzo dei Normanni del ddl anti abusivismo varato ieri sera dalla Giunta regionale. “La tragedia immane di Casteldaccia e quello che è accaduto nel Corleonese e nel resto della Sicilia -ha aggiunto il governatore- non ha aggiunto nulla alla forte determinazione del governo che già nei mesi scorsi aveva previsto la pulitura dei fiumi e diffidato i Comuni a comunicare la presenza di abitazioni abusive. Casteldaccia non ha aggiunto nulla se non lo sconforto“.