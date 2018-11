Boom di casi di morbillo in Italia: record in Sicilia, segue la Calabria [DATI]

2 novembre 2018 11:30

2.295 casi di morbillo in 9 mesi, 7 regioni soffrono di più, contati anche 142 lattanti e 100 operatori sanitari ammalati

Il morbillo continua ancora a ‘colpire’ in Italia, soprattutto in sette regioni che hanno registrato l’88,2% dei casi contati nei primi nove mesi dell’anno: in totale ben 2.295, di cui 44 lo scorso settebre. A ‘soffrire’ di piu’ e’ la Sicilia con 1.117 casi, seguita dal Lazio con 235, Campania con 181, Calabria con 177, Lombardia con 149, Emilia-Romagna con 89 e Toscana con 76. Non vengono dimenticati due nuovi decessi: uno nelle Marche a dicembre 2017, per una rara complicanza del morbillo (encefalite a corpi inclusi) e uno recentissimo a Trieste, per complicanze respiratorie: sale cosi’ a 12 il numero di decessi in Italia dal 2017. I dati sono riportati nel numero di ottobre di “morbillo and Rosolia news” (pubblicato su “Epicentro”, portale di epidemiologia del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanita’) che segnala anche 100 casi registrati tra operatori sanitari. L’eta’ mediana dei malati di morbillo e’ sui 25 anni, ma il 19,2% (440 casi) aveva meno di cinque anni e 143 erano bimbi con meno di un anno. Il report evidenzia anche che dei 2.295 ammalati di morbillo il 47,3% riguardava donne, ma soprattutto il 91,1% delle situazioni di cui era noto lo stato vaccinale (1.990 su 2.185) era ‘non vaccinato’, il 5,6% aveva effettuato una sola dose, l’1,4% aveva ricevuto due dosi e il 1,9% non ricorda il numero di dosi. Inoltre, chi contrae il morbillo spesso subisce anche le complicazioni: e’ stato cosi’ per il 48,3% dei casi. La complicanza piu’ frequente e’ stata la stomatite (censita 577 volte; 25,1%), seguita dalla diarrea (472; 20,6%) e dalla cheratocongiuntivite (412; 18%). Tra le complicanze sono inclusi 235 casi di epatite (10,2%), 230 di polmonite (10%), 186 di laringotracheobronchite (8,1%) e 166 di insufficienza respiratoria (7,2%). Il 59,1% dei casi segnalati e’ stato ricoverato e un ulteriore 16,9% si e’ rivolto ad un Pronto soccorso. Dei 100 operatori sanitari (eta’ media 35 anni) con morbillo (4,4% dei casi totali), 83 non erano vaccinati e 53 di loro hanno hanno sviluppato almeno una complicanza. Oltre le sette regioni che hanno visto il massimo impatto del morbillo nei primi nove mesi dell’anno, si contano anche 52 malati in Liguria, 30 sia nelle Marche che in Veneto, 13 in Friuli Venezia Giulia e solo sei in Sardegna. Il report segnala anche che dall’1 gennaio al 30 settembre sono stati segnalati in Italia 19 casi di rosolia (due lo scorso settembre).