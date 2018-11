Il Mondo Volley Messina torna a giocare al PalaRescifina

15 novembre 2018 19:45

Il Mondo Volley Messina al PalaRescifina con l’Ecoplast Gela

Torna a giocare al Pala Rescifina il Mondo Volley Messina davanti ai propri tifosi nella quarta giornata del campionato di serie C di pallavolo maschile. L’avversario di sabato 17 novembre dei giallorossi (fischio d’inizio fissato per le 18,30) è l’Ecoplast Volley Gela. I ragazzi di mister Peppe Tricomi hanno sostenuto in palestra una settimana di lavoro a ranghi completi in vista di questo confronto che andranno ad affrontare con forti motivazioni.

Vi è infatti da parte di capitan Attinà e compagni la voglia di tornare subito a mettere fieno in cascina, gettandosi alle spalle il ricordo della brutta prestazione di Giarratana. La squadra si è allenata in un clima molto propositivo e vi sono tutti i presupposti per assistere a una gara di ben altro tenore da parte dei giallorossi. Gela è avversario non fuori dalla portata del miglior Mondo Volley, ma andrà affrontato con il livello di concentrazione alta, e senza guardare troppo alla classifica.